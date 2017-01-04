



Türkiye Voleybol Federasyonu yeni yönetimi, 2017’ye girerken voleybolun zirvesinde yeni bir sayfa açtı. Bayan ve Erkek Voleybol Milli Takımlarının yeni antrenörleri Giovanni Guidetti ve Joshko Milenkoski, “Türk Voleybolu’nun Zirvesinde İmza Töreni”nde medya mensuplarıyla bir araya geldiler.

Dün düzenlenen basın topalntısında Guidetti ve Milenkoski, bu görevlere gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Yönetim Kurulu olarak Guidetti ve Milenkoski gibi kendilerini kanıtlamış isimlerle Türk voleybolunun çok daha yüksek seviyelere çıkacağına emin olduklarını belirtti.

“Türk Milli Takımı, Avrupa’nın en prestijli takımlarından biri”

Voleybolun deneyimli çalıştırıcılarından biri olan Yoşko Milenkoski altı yıllık Efeler Ligi tecrübesinin ardından Milli Takımın başına geçmesi sebebiyle gururlu olduğunu belirtirken, bu görev sırasında çok önemli başarılar elde edeceklerini açıkladı.

Milenkoski, görüşlerini "Türkiye A Erkek Milli Takımı, Avrupa’nın en prestijli takımlarından biri. Bu nedenle bu göreve getirilmekten dolayı çok mutluyum. Bu büyük şansı bana verdikleri için Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu’na huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Çünkü Türk halkının beni çok sevdiği gibi, benim halkım da Türkiye’yi çok seviyor. Bu nedenle çok önemli başarılar elde edeceğimize söz veriyorum." ifadeleriyle kullandı.

Sözlerinin devamında ise Milenkoski, "2017 yılında çok sayıda maçımız var. Hem Polonya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda hem de 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edeceğiz. Bu nedenle sıkı çalışmalı, en doğru oyuncuları kadromuza seçmeliyiz. Yeni dönemde her şey çok güzel olacak.” dedi.

Makedon antrenör Yoşko Milenkoski, Türk Milli takımını başarıya ulaştırmayı hedefliyor.