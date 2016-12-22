Makedonya Futbol Federasyonu, dün düzenlediği törenle 2016’nın en iyilerini ödüllendirdi. “En İyi Genç Oyuncu” kategorisinde Rabotniçki’nin Türk futbolcusu Elif Elmas ödülünü aldı.

Elmas, ödülü almasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken bu başarısını ailesine adadığını belirtti.

Yurtdışındaki en iyi Makedonyalı futbolcu İliya Nestorovski olurken, Şkendiya’nın oyuncusu ve geçtiğimiz sezonun gol kralı Besart İbraimi ligin en iyisi seçildi.

Makedonya 21 yaş altı milli takımını önümüzdeki yıl Polonya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına götürmesinde büyük emeği olan Blagoya Milevski yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Elif Elmas Kimdir?

27 Eylül 1999 doğumlu olmasına rağmen yeteneğiyle daha 17 yaşında A takıma çıkan Elif Elmaz, orta sahada oynuyor. Şimdiden Makedonya’nın en önemli yetenekleri arasında gösterilen Elmaz’ın, ileride daha büyük başarılara imza atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz sezon Hollanda’nın Heerenven takımına transfer olan Elmas, kiralık olarak bu sezon Rabotniçki’den forma giyiyor.

Elmas, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.