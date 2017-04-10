Gostivar Belediye liginin 12. haftasında iki Türk takımı Yukarı Banisa Trabzonspor ve Genç Kalemler karşı karşıya geldi.
Çegran standında oynanan maçı Yukarı Banisa Trabzonspor 1-0’la aldı. Maçın tek golünü 3. Dakikada frikikten Miron Osmani kaydetti.
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