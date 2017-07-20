

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA, Makedonya’da faaliyet gösteren Liria Atletizm Kulübüne donanım desteğinde bulundu.

Bugün Üsküp’teki Telekom Arena stadında gerçekleşen teslim töreninde, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden’in yanı sıra, Makedonya Atletizm Federasyonu Başkanı Krste Serafimovski, Liria Atletizm Kulübü Uzmanlar Konseyi Koordinatörü Rahman Aliya ve genç atletler katıldı.



Burada bir konuşma yapan TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, TİKA olarak 2006 yılından beri Makedonya’da faaliyet gösterdiklerini ve birçok alanda 600’ü aşkın projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Ayden, “Bugünkü Liria kulübüne sağladığımız donanım ve malzeme desteğiyle Makedonya’daki gençlere ve çocukalra yatırım yapmış olacağız. Bir ülkenin geleceğini gençleri ve çocukları tayin eder. Dolayısıyla Liria spor kulübünde yetişen, spor yapacak olan gençler de Makedonya adına umut ediyoruz spor alanında önemli başarılar kazanacaktır” diye konuştu.



Sporcuların başarılarının devam etmesini dileyen Ayden, “Umarım Makedonya’da çok daha çeşitli ve geniş yelpazedeki projelerle TİKA olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Genç bir kulüp olarak Liria’nın başarılı olduğunu belirten Makedonya Atletizm Federasyonu Başkanı Krste Serafimovski, TİKA’nın yardımına teşekkür ederken bunun diğer kuruluşlara da örnek olmasını temenni etti.

Liria Atletizm Kulübü Uzmanlar Konseyi Koordinatörü Rahman Aliya, verdikleri destek dolayı TİKA’ya teşekkür ederken, başarılarına bundan sonra da devam etme hedefinde olduklarını söyledi.



Sporcular adına söz alan ve eğitimini Türkiye’de sürdüren Besir Zeneli, kulübün TİKA aracılığıyla yıllardan bu yana hayal ettiği rüyasına kavuştuğunu söyledi. Zeneli, “Artık TİKA aracılığıyla herkesin aynı forması olacak ve sporcular kendilerini gerçek bir takım gibi hissedecektir. TİKA’nın Makedonya’da eğitim, kültür, sanat ve diğer dallarda yaptığı yardımlar gibi bu defa spora da yardım ederek gönlünü genişletmiştir. TİKA, kulübümüze verdiği destekle aslında Türkiye’nin bu bölgede yardım etme konusundaki iyi niyeti ve samimiyetini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sporculara eşofman, tişört, ayakkabı, çanta ve diğer teknik ekipmanın teslimi yapıldı. Genç sporcular daha sonra yeni formalarıyla ilk antrenmanlarını gerçekletirdi.





2010’da kurulan ve yaklaşık 40 atleti bünyesinde barındıran Liria Atletizm Kulübü, kazandığı kupa ve madalyaların yanı sıra, 10 ulusal rekora da sahip.