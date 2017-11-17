



23 yaş altı Avrupa Judo Şampiyonası, TİKA’nın desteğiyle Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlendi. Şampiyonasına aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 farklı kategoride 40 ülkeden 301 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış törenine, Karadağ Milli Eğitim Bakanı Damir Şehoviç, T.C Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Avrupa Judo Federasyonu Başkanı Sergey Soloveychik, Karadağ Judo Federasyonu Başkanı Dragomir Beçanoviç, TİKA yetkilileri ve çok sayıda judo sporseveri katıldı.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Karadağ Milli Eğitim Bakanı Damir Şehoviç, son dönemde popüler olan judo bıranşının Karadağ’da, Avrupa Judo Şampiyonası ile tekrar ileri bir noktaya taşınabileceğini vurguladı. Şehoviç başta TİKA olmak üzere organizasyona katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.



Karadağ Judo Federasyonu Başkanı Dragomir Beçanoviç da, Avrupa Judo Şampiyonasının Karadağ’da düzenlenmesi sadece judo sporunun gelişimi için değil aynı zamanda ülke turizminin gelişimi için de önemli olduğunu belirtti. Turnuvaya katılan genç yeteneklerin 2020 yılında Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Yaz Olimpiyatlarında kendi ülkelerine derece getirecek sporcular olduğunu vurgulayan Beçanoviç, turnuvanın gerçekleşmesine büyük katkı veren TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Rusya, Beyaz Rusya, Hollanda, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Portekiz gibi güçlü sporcuların kıyasıya mücadele ettiği Avrupa Judo Şampiyonasına 15 sporcu ile katılan Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.



18 sporcu ile katılan Rusya 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Beyaz Rusya da Avrupa Şampiyonasına 7 sporcu ile katılarak 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak Rusya'dan sonra en çok madalya kazanan ülke oldu. Üçüncü sırada ise 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan Hollanda Milli takımı yer aldı.