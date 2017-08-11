Süper Lig Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Açılış maçında, geçen yılın başarılı takımlarından Medipol Başakşehir, kendi evinde Bursaspor’u ağırlayacak
Süper Lig'de Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:
Bugün:
20.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)
20.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)
13 Ağustos Pazar:
9.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)
19.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
20.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Ağustos Pazartesi:
20.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)
*Maç saatleri, Makedonya saatine göre yazılmıştır.
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