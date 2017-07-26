8 Ağustos’ta Real Madrid ile Manchester United takımlarını karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Üsküp’te hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Bir dizi etkinliğin düzenleneceği maç öncesi Üsküp Kalesi, Süper Kupa renkleriyle ışıklandırıldı. Şehrin birçok yerinde reklam panolarına Süper Kupa maçı afişleriyle donatıldı.

Üsküp Büyükeşehir Belediyesi ve Tsentar Belediyeleri müzik ve eğlence programlarıyla maç öncesi güzel bir atmosfer sağlayacak. Makedonya meydanında 7 ve 8 Ağustos tarihleri arasında 11.00-19.00 saatleri arasında ünlü sanatçılar konserler verecek ve çeşitli etkinlikler yine burada yapılacak.