UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu maçları dün oynandı.

Finlandiya’nın HJK takımına konuk olan Şkendiya, ilk maçı 3-1 kazanmanın rahatlığıyla maça çıktı. Helsinki’de oynanan maç 1-1 sona ererken, toplamda 4-2’yle 3. Ön Eleme Turuna girmeye hak kazandı.

Rabotniçki ise Dinamo Minsk’e 3-0 kaybederek Kupa 2’den elendi. Üsküp’te oynanan ilk maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Şkendiya, geçtiğimiz yıl da UEFA Avrupa Liginde başarılı bir performans sergilemişti. Kırmızı siyahlıların hedefi, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan ilk Makedonya takımı olmak. Bu hedefe ulaşmak için üçüncü ön ele turundaki Litvanya’nın Trakai takımının ardından Play Off’larda eşleşeceği takımı da elemek zorunda.