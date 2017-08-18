Kalkandelen’in Şkendiya ekibi UEFA Avrupa Ligi Play Of mücadelesinde deplasmanda Milan’a 6-0’lık skorla mağlup oldu.
Milano’daki ‘San Siro’ stadında oynanan maçın hakimi Milan ekibi oldu.
Maçın gollerini ise Andre Silva, Montolivo, Borini ve Antonelli kaydetti.
Şkendaiya ile Milan arasındaki rövanş maçı 24 Ağustos Perşembe günü Üsküp’te oynanacak.
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