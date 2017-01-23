Makedonya futbolunun başarılı takımlarından Şkendiya, lige hazırlanmak için Antalya’yı seçen takımlar kervanına katıldı.
Belek’teki Gloria Resort’ta Cumartesi günü kampa giren Kalkandelen takımı, Tomas Brdariç yönetiminde antrenmanlar gerçekleştirdi.
27 oyuncunun yer aldığı kamp kadrosu kapsamında Şkendiya’nın dört hazırlık maçı yapması öngörülüyor.
Şkendiya, Makedonya Birinci Futbol Liginde 18 maçta topladığı 37 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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