Süper Kupa finali için bugün Üsküp’e gelen iki dünya devi Real Madrid ile Manchester United oyuncuları, II. Filip Arena stadında antrenmana çıktı.

Her iki takım da taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenmanı basın ordusu takip etti.



Süper Kupa maçı yarın Makedonya saatiyle 20.45’te başlayacak.