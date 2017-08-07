Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid kafilesi, yarın oynayacağı Süper Kupa maçı için Üsküp’e geldi.
Kadrosunda birçok yıldız oyuncusu barındıran Real Madrid, akşam saatlerinde maçın oynanacağı II. Filip Stadında antrenman yapacak.
Real Madrid Kafilesi Üsküp’te
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