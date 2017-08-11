İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.
Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle altın madalyanının sahibi oldu ve Türk atletizminde tarihi bir başarıya imza attı.
Ramil Guliyev Türkiye’ye Altın Madalya Kazandırdı
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