



Kosovalı Türk antrenör Nac Şensoy'un çalıştırdığı birinci lig ekiplerinden Pelister, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Pelister ekibi Antalya kampında, Bılgaristan'ın Bortev Plovdiv ve Neftohimik, Kazakistan'ın Kairat ile Kosova'nın Feronikeli kulüpleri ile karşılaşacak. Bunun dışında Pelister ekibi hangi kulüple yapılacağı bilinmeyen bir hazırlık maçına daha çıakcak.