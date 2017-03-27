Dün Pirlepe'de Brezilya Jiu Jitsu dalında Cumhuriyet çapında düzenlenen yarışmada yetenekli 6 yaşındaki Türk Sporcu Onur Ruşid birinci yeri alarak altın madalya kazandı.
Üsküp, Ohri, Kumanova, Pirlepe ve Köprülü şehirlerinden kulüplerin katıldığı yarışmada 100'ün üzerinde sporcu altın madalya için yarıştı. 6 ila 14 yaşları arasındaki kategoride 50 yarışmacının arasında başarılı performansıyla Makedonya Türklerini gururlandıran Onur Ruşid, yarı finaldeki rakibini pes ettirerek finale yükseldi. Finalde kendisinden iki yaş büyük rakibi ile karşılaşan Onur, müsabakayı 15-4 önde bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.
2010 Üsküp doğumlu Onur Ruşid ilkokul eğitimini Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunda sürdürmektedir. Onur dört yaşından bu yana Jiu Jitsu spor dalıyla uğraşıyor. Onur bu daldaki en önemli kulüplerinden biri olan 'The Strongest & ROOTS BJJ' kulübünde antrenmanlarına devam ediyor.
Onur Ruşid, 2016 yılında Üsküp’te dördüncüsü düzenlenen Cumhuriyet çapında Brezilya Jiu Jitsu dalında 3. olmayı başarmıştı.
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