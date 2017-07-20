Ohri doğumlu Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Cedi Osman’ın, dün NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’a transfer oldu.

3 yıllık anlaşmaya imza atan Osman, 8,5 milyon dolar kazanacak.

2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves'ın ikinci tur ilk sıradan seçtiği Cedi Osman, daha sonra Cleveland Cavaliers'a takas edilmişti.



Cedi Osman Kimdir?

8 Nisan 1995’te Ohri’de doğdu. 6 yaşındayken Bosna Hersek ekibi KK Bosna basketbol kariyerine başladı. Anadolu Efes SK, altyapısına gelişi 2007 senesinde gerçekleşti.

2,04 boyunca ve kısa forvet pozisyonunda başarılı bir performans göstererek, son yıllarda Avrupa’da yetişen en yetenekli basketbolculardan biri olduğunu kanıtladı.