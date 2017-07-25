Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Makedonya’nın Eurofarm Rabotnik takımının başarılı oyuncusu Sergio Barros’u transfer etti.
Portekiz Milli Takımının başarılı oyuncusu Sergio Barros, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı.
1992 doğumlu olan ve sol kanatta görev alan Barros, 1,85 boyunda ve 84 kilogram ağırlığında.
Kaynak: Bursa Nilüfer Belediyesi
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