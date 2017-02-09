



Türkiye Basketbol liginin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes kulübü, yıllarca bu takımın formasını giymiş Makedonyalı Basketbolcu yıldız Petar Naumoski'nin 7 numaralı formasını Abdi İpekçi spor salonuna astı.

1992-1994 ile 1995-1999 yılları arasında Anadolu Efes ekibin formasıyla başta Koraç Kupası olmak üzere kazanılan birçok başarıda imzası olan eski oyuncusu Naumoski'yi, "forma emekliliği" uygulaması kapsamında THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan maçta misafir etti.

Müsabakanın devre arasında Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile lacivert-beyazlı takımın eski baş antrenörleri Aydın Örs ile Oktay Mahmuti'nin de katıldığı törende, Naumoski'nin 7 numaralı forması, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerini aldı.

Gerçekleşen törende ayrıca Petar Naumoski'ye bir de plaket verildi.

Petar Naumoski, şu anda Mkaedonya Basketbol Federasyonu'nun başkanlığını yürütmekte.