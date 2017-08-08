Üsküp’te antrenman öncesi basın toplantısı düzenleten Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, karakterli ve kazanmaktan bıkmayan bir oyunculara sahip olduklarını söyledi.

Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Zidane, “Fiziksel olarak çok iyi çalıştık. Dinlenmek için de zamanımız oldu. Tamamıyla maça hazırız” dedi.

Ronaldo’nun maça ilk 11’de mi başlayacağı sorusunu yanıtlayan Zidane, oyuncunun fiziksel olarak gayet iyi durumda olduğunu ancak kesin kararını maç saatinde açıklayacağını söyledi.

Yeni transfer Nemanja Matic’in maça hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11’de başlamayacağını belirten Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho ise, Luke Shaw, Marcos Rojo ve Ashley Young’ın da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.