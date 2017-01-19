Voleybolda A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski, "Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) antrenörlük teklifi aldığımda çok mutlu oldum çünkü Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak büyük bir şey." dedi.

Efeler Ligi takımlarından Maliye Piyango'yu çalıştıran Makedon antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır Türkiye'de görev yaptığını, bu süre içinde Türk voleybolunu genel olarak tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Bu teklifi, burada yıllardır yapmış olduğum özverili çalışmaların bir sonucu olarak görüyorum." diyen 57 yaşındaki Milenkoski, şöyle konuştu:

"Bu şehirde, bu ülkede olmaktan, Türk voleyboluna hizmet etmekten mutluyum. Kariyerim süresince farklı yerlerde görev yaptım. Karadağ ekibi Budwanska Riviera ile CEV Kupası'nda 3. olduk. Kendi ülkemde Rabotniçki ile 15 lig şampiyonluğumuz, toplam 28 kupamız var. CEV Kupası'nda Dörtlü Final oynadık. Kulüp kariyerimin yanı sıra MakedonyaMilli Takımı'nda 10 yıl baş antrenörlük yaptım. Şöyle bir baktığımda Türk Milli Takımı'nı kariyerimin en üst noktasına koymak istiyorum."

Makedon antrenör, Türkiye Voleybol Federasyonundan antrenörlük teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak büyük bir şey. Avrupa'dan bir çok üst düzey antrenör burada çalışmak isteyecektir. TVF'nin bu yaklaşımı beni çok mutlu etti. Burada vermiş olduğum yoğun mesainin karşılığını aldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir çok insanın, TVF'nin kendisiyle anlaşmasını beklemediğini ve bunun bir sürpriz olarak yorumlanabileceğini dile getiren Milenkoski, "Her zaman farklı tepkiler olacaktır. Kimi mutlu olacak, kimi mutsuz, kimi şaşıracak. Bizim işimizde bu normal, eleştiri her zaman olur. Ben negatif ve pozitif yorumlara alışığım. Bu benim için sıkıntı oluşturmuyor. Burada bize düşen düzgün, dürüst bir çalışmayla elimizden gelenin en iyisini yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, imkan bakımından sayılı ülkelerden birisi"

Joshko Milenkoski, Türkiye'de voleybolun sahip olduğu imkanların iyi olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar elde ettiğim tecrübelere dayanarak söyleyebilirim ki; Türkiye, imkan bakımından sayılı ülkelerden birisi. Bu şartlar, gerekli adımları atmamız için gerekli temeli oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Tek sıkıntının oyuncu seçimi olduğunu aktaran Joshko Milenkoski, şunları söyledi:

"Geçmişte, ligin iyi oyuncularının milli takıma gelmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Burada önemli olan kendini mili takıma adayabilecek oyuncuları seçmek. Çok kuvvetli bir lig var ve sezon içinde oyuncular oldukça yüklenme yaşıyor, yoruluyor. Sezon yoğunluğunu bahane göstererek milli takıma gelmeyebiliyorlar. Milli takım dönemi oldukça uzun ve çok fazla maç oynanıyor. İyi oyunculardan milli takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır, kendini adamış oyuncular bulmalıyız."