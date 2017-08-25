



Kalkandelen’in Şkendiya ekibi UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmasında AC Milan’a ev sahipliği yaptı. Milan’a kendi sahasında 1-0 yenilen Şkendiya UEFA Avrupa Ligi hayallerine veda etti. AC Milan ilk maçı 6-0 kazanmıştı.

Şkendiya Teknik Direktörü Katip Osmani maç sonrası açıklamasında futbolcuların iyi oynadıklarını fakat istenilen sonucu alamadıklarını ifade etti.

Milan Teknik Direktörü Montella ise Şkendiya karşısında ikinci galibiyeti aldıkları için memnuniyet duyduklarını belirtti.