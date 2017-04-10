Hafta sonu Matka’da 49.’su düzenlenen “İKAS 2017” kano şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden sporcular damga vurdu.

K1 erkekler kategorisinde Mustafa Arda Acar altın madalyanın sahibi olurken, Anıl Acar bronz madalya kazandı. C1 kategorisinde Murat Çitçi bronz madalya aldı.

K1 kadınlar kategorisinde ise altın madalya Seda Nur’un, gümüş ise Gamze Polat’ın oldu. Kadınlar C1 kategorisinde altın madalya Kader Korkmaz’a gitti.

Makedonya ve Türkiye’nin yanı sıra şampiyonada Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Finlandiya, Macaristan ve Livanya’dan sporcular katıldı.