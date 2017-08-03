Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe’yle her konuda anlaşan ancak takıma katılabilmek için FİFA’nın kararını bekleyen Makedonyalı genç yıldız Elif Elmas, takımla ilk idmanına misafir oyuncu statüsünde katıldı.