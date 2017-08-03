Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe’yle her konuda anlaşan ancak takıma katılabilmek için FİFA’nın kararını bekleyen Makedonyalı genç yıldız Elif Elmas, takımla ilk idmanına misafir oyuncu statüsünde katıldı.
Makedonyalı Yıldız Elif Elmas, Fenerbahçe’yle...
Vardar’ın 3. Tur Hayalleri Suya Düştü
Uslu: “Elif Elmas 50 Milyon Euro Seviyesinde...
Süper Kupa Renkleri Üsküp Kalesini Süsledi
Vardar, Copenhagen’i 1-0’lık Skorla Mağlup...
Nilüfer Belediyespor’un Yeni Transferi Makedonya’dan
Vardar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu İlk...
Şkendiya Tur Atladı, Rabotniçki Elendi
Yorumlar