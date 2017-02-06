



Türkiye ile Makedonya arasında 25 yıldır süre gelen dostane ilişkiler bir çok alanda olduğu gibi spor alanında da mevcut. Bir çok spor dalında federasyonlar arası işbirlikleri üst düzeydedir.

Tabii spor deninde mutlaka ilk akla gelen futboldur. Futbol alanında Türkiye ile Makedonya arasında oynanan maçlardan tutun transferlere kadar çok sayıda ilişki gerçekleşmiştir. Türkiye'de forma giyen çok sayıda futbolcu iki ülke arasındaki spor köprüsünün birer temelleridir.

Makedonyalı Ünlü İsimler Türkiye'de Forma Giydi

Türkiye'de forma giyen Makedonyalı futbolculardan söz ediyorsak burada Galatasaray Formasını Giyen Goran Pandev, Eskişehirspor Formasını giyen Agim İbraimi ile Muarem Muarem, Malatyaspor formasını giyen Artim şakiri, Trabzonspor forması giyen Petar Miloşevski gibi isimleri anmadan geçemeyiz. 1992 yılından bugüne kadar Türkiye'de toplam 25 Makedonya futbolcu forma giydi.

Türk takımlarını çalıştıranlar arasında Makedonyalı antrenörler de var. 1986/88 yıllarında Samsunspor kulübünün formasını giyen Gyore Yovanovski bu kez 2002 yılında aynı kulübe teknik direktör olarak döndü.

Makedonya ile Türkiye Arasında Oynanan Maçlar

Türkiye ile Makedonya arasında ilk uluslararası milli maç 31 Eylül 1994 yılında Üsküp'te oynandı. Bu maçı Türkiye 2-0 kazandı. İstanbul'da 30 Eylül 1995 yılında oynana ikinci maçta ise yine Türkiye 2-1 kazandı.

28 Mart 2001 tarihinde Üsküp'te oynana Dünya kupası ön eleme maçında Türkiye maçı 2-1 kazandı. 6 Haziran 2001'de Bursa'da 3-3 biten maç unutulmaz maçlar kategorisine girmeyi başardı. Avrupa Şampiyonası ön elem maçlarında ise 2002'de Üsküp'te oynana karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı. 2013'te İstanbul'da oynanan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği rövanş karşılaşmasında yine Türkiye 3-2 galip geldi.

2006 yılında Almanya'da oynan bir hazırlık maçında ise Makedonya Türkiye'yi 1-0 yenmişti.

25 yıl içerisinde A milliler yanı sıra 21 yaş altı milli takımlar da sürekli karşılaştı.

Basketbolun Simgesi Petar Naumovski

Makedonya ile Türkiye arasında basketbol dalında da ilişkiler en üst düzeyde. Son olarak LİMAk Holding'in Makedonya basketbol kupasına sponsor olması bunun bir göstergesi. Daha önce Türk Havva Yolları ve Halkbank da Makedonya sporuna destek olmuştu.

Makedonya ile Türkiye arasında basketbolda bir köprü niteliğine sahip isim tartışmasız Petar Miloşeski'dir. Yıllarca Türk kulübünde forma giyen Petar Naumovski bu kez Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı olarak da Türkiye ile yakın ilişkilerini sürdürüyor. Bir köprü vazifesini bir dönem Türkiye'de forma giyen Cedi Osman ve Pero Antiç de yürüttü. Yıllarca Efes kulübüyle başarıdan başarıya koşan ünlü Makedonyalı Koç Oktay Mahmuti'yi de bu alanda anmadan geçemeyiz.

Futbol ve Basketbol dışında Güreş alanında da Türkiye Makedonya arasında ciddi bir işbirliği söz konusu.

25 yıllık Türkiye Makedonya ilişkilerin tartışmasız spor dallarındaki bu transferler ve karşılaşmaların da büyük katkısı var.