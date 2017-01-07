Bu yıl Cezayir’de düzenlenecek olan U21 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. grup maçları Üsküp’te oynandı.
Son maçta Makedonyalı hentbolcular Türkiye’yi 39-19’luk skorla geçerek grup birincisi olduğu ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
İlk maçında grup favorisi Polonya’yı 30-22’yle geçen Makedonyalı genç hentbolcular, ikinci maçta Portekiz’le 21-21 berabere kaldı.
Makedonya-Türkiye maçından önce Polonya’yı 34-21’le geçen Portekiz grupta ilk sırayı almıştı. Makedonya’nın gruptan çıkması için 18 veya üzeri fark atması gerekiyordu.
Bunu başaran genç hentbolcular şampiyona biletini de kapmış oldu.
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