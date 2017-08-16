Yarın Üsküp’te Vardar ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç hiç kuşku yok ki en çok Makedonya’da Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna gönül verenleri sevindirdi.

Bu kapsamda GFB Üsküp, maç için toplanma yeri belirledi ve tüm taraftarlara birlik çağrısı yaptı.

Taraftarların saat 19.00’da Üsküp kalesinin yakınlığındaki “Pivnica” önünde toplanıp stada geçmesi planlanıyor.

Facebook’ta açılan etkinlik sayfasında şu ifadelere yer verildi:

“Perşembe günü oynanacak olan Vardar - Fenerbahçe maçı için saat 15.00'danitibaren Üsküp Türk Çarşısında toplanıyoruz.



Gostivar, Ohrid, Tetova, Kırçova, Kosova ve yurt dışından gelecek olan Fenerbahçe taraftarları dışında Türk bayrağına gönül veren bütün destekçileri aramıza bekleriz. Stada doğru beraber yürüyelim.



Stada gidiş 19.00'dan itibaren Pivnica meydanında bulunan parktan polis kordonu eşliğinde başlayacaktır.”



