Emre Mor’u Türkiye A Milli Futbol Takımına kazandıran Fatih Terim, bu sefer de Makedonya ve İsviçre’den iki gencin peşinde.

sporx.com sitesinin haberine göre Avrupa’da oyuncu keşiflerine devam eden Türk Milli Takımının Teknik Direktörü Fatih Terim, Makedonya U21 Milli takımı oyuncusu Elif Elmas ve İsviçre U21 Milli Takımı oyuncusu Eray Cümart’ı yakından takip ettiği belirtildi.

Yardımcısı Abdullah Ercan’ın her iki oyuncu hakkında hazırladığı raporun değerlendirlmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonunun yasal işlemleri başlayacağı kaydedildi.



27 Eylül 1999 doğumlu olan Elif Elmas, büyük yeteneği ve performansıyla daha 17 yaşında Rabotniçki A takımına yükseldi. Hollanda’nın Heerenven takımına transfer olan Elmas, bu yıl yine Rabotniçki’de kiralık olarak forma giyiyor. İkisi Avrupa kupalarında olmak üzere bu yıl Rabotniçki’yle 28 maça çıkan genç yetenek, 6 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi.

Elmas’ın Manchester City’nin yakın takibinde olduğu da geçtiğimiz aylarda gazetelerde yer almıştı.