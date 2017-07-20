Fenerbahçe’nin peşinde olduğu Makedonya futbolunun parlayan ismi Elif Elmas, imza için İstanbul’a gitti.

NTV Spor’un haberine göre Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya tarafından karşılanan Elmas, kariyerine Türkiye’de devam edecek.

Elif Elmas Kimdir?

27 Eylül 1999 doğumlu olan Elif Elmas, büyük yeteneği ve performansıyla daha 17 yaşında Rabotniçki A takımına yükseldi. İkisi Avrupa kupalarında olmak üzere bu yıl Rabotniçki’yle 35 maça çıkan genç yetenek, 7 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi. Elmas, 11 Haziran'da İspanya karşısında oynanan maçta ilk kez Makedonya milli takımı formasını giydi.