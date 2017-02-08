Makedonya Basketbol 16 yaş altı milli takım kadrosu uluslararası basketbol turnuvasına katılmak üzere Türkiye'ye gitti. Turnuva yarın İstanbul'da oynanacak maçlarla başlayacak.

Makedonya Basketbol U16 Milli takımı İstanbul'da Anadolu Efes U16 ekibiyle iki maça, Darüşşafaka ve Galatasaray ekipleriyle de bir maç yapacak. Maçlar 9-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.