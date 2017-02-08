Makedonya Basketbol U16 Milli takımı İstanbul'da Anadolu Efes U16 ekibiyle iki maça, Darüşşafaka ve Galatasaray ekipleriyle de bir maç yapacak. Maçlar 9-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Makedonya U16 Basketbol Milli Takımı İstanbul'da
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