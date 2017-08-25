Türkiye’nin önde gelen spor malzemeleri tedarikçisi “Sportive” Makedonya Milli Basketbol Takımının forma sponsoru oldu.

Türkiye’de birçok branşta 300’den fazla kulüple işbirliği bulunan “Sportive” bununla birlikte ilk kez Türkiye dışında bir takımla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Makedonya Basketbol Federasyonu, A Milli Takımın “Sportive”in ürettiği formaları 2019 Dünya Kupası elemelerinde giyeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra kadınlar ve diğer tüm alt yaş kategorilerinin de Türk firmasının ürettiği formaları taşıyacağı belirtildi.

