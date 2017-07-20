18 Yaş Altı (U18) Kızlar Balkan Şampiyonası, 7 Temmuz’da Kosova’nın başkenti Priştine’de başladı.
Turnuvaya 16 Yaş Altı A takımı ile katılan Türkiye, bugün Makedonya’yla karşılaşacak. Maç Priştine’de saat 18.00’de başlayacak.
Karadağ ve Arnavutluk’u setlerde 3-0’lık skorlarla geçen Türkiye, Makedonya maçından sonra yarın Kosova’yla oynayacak.
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