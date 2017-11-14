Türkiye’nin 18 Yaş Altı Milli Takımı, 21 ve 23 Kasım tarihlerinde Makedonya U8 Milli Takımıyla iki hazırlık maçı oynamak üzere Üsküp’e gelecek. Oynanacak maçların yeri ve saati önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İki ülkenin çeşitli yaş gruplarındaki futbol milli takımları bir kez daha karşılaşmış olacak.

Türkiye A Milli Futbol takımı 5 Haziran’da 0-0 biten maçta Makedonya’ya konuk olmuştu. Yine aynı şekilde U15 milli takımları arasında 24 ve 26 Ekim’de iki hazırlık maçı oynanmış, Türkiye 5-1 ve 5-0’lık skorlarla galip ayrılmıştı.