Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Türkiye Milli Takımı ise 4 sıra çıkarak, 22. oldu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan son dünya sıralamasına göre, geçen ay 26. sırada yer alan Türkiye, 4 basamak yükseldi.
Brezilya Yükseldi
Güney Amerika ekibi Brezilya ise Arjantin'i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar ilk sırada yer aldı.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Mayıs'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|
Sıra
|
Takımlar
|
Puan
|
Değişim
|
1
|
Brezilya
|
1661
|
1
|
2
|
Arjantin
|
1603
|
-1
|
3
|
Almanya
|
1464
|
-
|
4
|
Şili
|
1403
|
-
|
5
|
Kolombiya
|
1312
|
2
|
6
|
Fransa
|
1294
|
-
|
7
|
Belçika
|
1281
|
-2
|
8
|
Portekiz
|
1259
|
-
|
9
|
İsviçre
|
1212
|
1
|
10
|
İspanya
|
1204
|
-
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