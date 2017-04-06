



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Türkiye Milli Takımı ise 4 sıra çıkarak, 22. oldu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan son dünya sıralamasına göre, geçen ay 26. sırada yer alan Türkiye, 4 basamak yükseldi.

Brezilya Yükseldi

Güney Amerika ekibi Brezilya ise Arjantin'i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar ilk sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Mayıs'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: