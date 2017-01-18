Makedonya Basketbol Kupası organizasyonunu dünyaca ünlü Limak Holding üstlendi.
Bugün Makedonya Basketbol Federasyonu tarafından yapılan ihale sonucunda, bu yıl erkek ve bayan basketbol ekiplerinin yarışacağı turnuva '2017 Makedonya Limak Kupası' ismini taşıyacak.
Yıllarca Türkiye'de forma giyen Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Petar Naumovski, Limak Üsküp Genel Müdürü Murat Yurdal'a, bu kupayı organize etmeyi kabul ettikleri için teşekkürlerini sundu.
'2017 Makedonya Limak Kupası' 17-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşip, turnuvada Makedonya'nın en iyi 8 erkek ve en iyi 4 bayan basketbol ekipleri yarışacak.
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