



Ferbahçe ile Vardar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması için son hazırlıklar yapıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tur atlayıp gruplara kalmak için gol yemeden Vardar karşısında galibiyet gerektiğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer almak istediklerini söyleyen Aykut Kocaman, "Bunun ana yolu da iki turu geçmekten geçiyordu. İlk tur gayet iyi geçti. 2. turun ilk maçından beklemediğimiz bir skor aldık. Maçta pozisyonlar bulduk. Oyun içinde bir takım kabul edilir işler yapmak isterseniz yapamazsınız; ancak rakibin eksik kalıp bir gol bulması yıkıcıydı. Bizim için en büyük problemimiz burada oldu. Özellikle rakibimiz 10 kişiyken, ve uzatmalarda kendi kendimize attığımız golü telafi etmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Kocaman, "Sayısal olarak en az 2 gole ihtiyacımız var. Atmak önemli, ancak yememek atmak kadar önemli. Yemediğiniz her dakika atacağınız bir gol turu ortaya getirecektir. Önce birinci adım yememek. Yemeden atacağımız bir gol turu ortaya getirecektir. Ondan sonrası söylenecek bir şey yok. İrade, irade ve ötesi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Vardar maçı bu akşam İstanbul ‘Şükrü Saraçoğlu’ stadında oynanacak.