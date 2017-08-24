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24 Ağustos 2017 Perşembe

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Kocaman: “Turu Geçebilecek Skoru Alacağımıza İnanıyoruz”

Fenerbahçe ile Vardar arasında 24 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçı öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolcu Martin Skrtel bir basın toplantısı düzenledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:53
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Kocaman: “Turu Geçebilecek Skoru Alacağımıza İnanıyoruz”

 

Fenerbahçe ile Vardar arasında 24 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçı öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolcu Martin Skrtel bir basın toplantısı düzenledi.

Kocaman, ilk maçta elde edilen olumsuz skora rağmen takımımızın turu geçebilecek isteğe, iradeye ve kaliteye sahip olduğunu ifade ederken,  Martin Skrtel, turu geçebilecek bir skor alacaklarının altını çizdi.

“Turu geçebilecek istek, irade ve kaliteye sahibiz”

Sözlerine rövanş maçını değerlendirerek başlayan Kocaman, “Esas itibariyle en başından beri vurguladığımız şey; gruplarda yer alma isteğimiz. İlk tur iyi geçti, ikinci turun ilk maçında beklemediğimiz kadar kötü skor aldık. Bütün oyuna bakıldığında oyunu kontrol ettik ancak istemediğimiz bir şey oldu. Futbolun içinde olan bir şey.  Rakip 10 kişi kalmışken son dakikada yediğimiz gol, turu zora sokan bir hamle oldu. Yarın bu son dakika golünü çevirmek için uğraşacağız.” dedi.


Yeni bir oyuncu grubuyla yeni bir oyun inşa etmeye çalıştıklarını ve bu tip süreçlerin her zaman sıkıntılı geçtiğini ifade eden Aykut Hoca, “Bu yaşadığımız dönem sürpriz değil. Bir takım şeyleri değiştirmek zorundayız. Yeni oyuncularımızla bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Ancak sıkıntısız geçmemesi muhtemel dönemi geçirirken de skorların da kabul edilebilir olması en büyük beklentimdi, bu dönemi idare etmesi açısından. Bu olmadı, özellikle son 3 resmi maçta kaleye atılan şut sayısı 20, kaleyi bulan şut 8, yediğimiz gol sayısı 6. Son 3 senenin rakamlarına baktım, hemen hemen 7.3 gibi bir oranla yani 8’e yakın şuttan 1 tanesi gol oluyor. Bireysel konuşmak gerekirse, kalecilerimiz Milli takımlarda ve kulüp düzeylerinde görev aldılar. Oyuncu üzerinden konuşmak olmaz. Kontrol ettiğimiz ve edemediğimiz faktörler var. 3 senelik periyota bakıldığında rakamlar birbirini yakalıyor. Dönem olarak yeni oyuncularla, yeni bir şeyler yaratmaya çalışırken sıkıntılı süreçler olur. Bu durumu çevireceğiz. Bu oyuncuların ortalamaları ve doğru bir sistemle bu ortalamaları kendi lehimize çevireceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kocaman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bazı oyuncuların yaratıcılıkları kadar bazı oyuncuların da topu rakipten almak konusunda başarısı var. Topun hakimiyetini ve kullanma kalitesini ne kadar arttırırsanız o kadar başarılı olursunuz. Bu tip oyuncular da bu anlamda önemli roller üstleniyorlar. Problemler olduğunda tek odaklı oluyoruz. Temel problemi Fenerbahçe’nin sadece Josef-Mehmet Topal yan yana oynaması değil; oyuna bakış, oyunu yönlendirme anlamında öndeki oyuncuların skor yapma konusunda sıkıntılar var. Bu işin iki boyutu var ve çözmek için sürekli düşünüyorum. Amacımız baştan bozarak yapmak değil, var olanın üzerine ekleyip yapmaktır.”


“Kaledeki tercihlerin ötesinde en önemli sorun burası. Hemen hemen herkes kadar futbola ilgi duyanlar kadar ben de maça başlayan takımların önemini biliyorum ama bunun da ötesinde bitiren takım da çok önemlidir. Sturm Graz maçları ve Göztepe maçı, Vardar maçını da bu sınıfa koyabiliriz. Problemimiz, başlayan takım olmaktan çok bunu sürdüremememiz. Kaliteli oyuncular oyunun ritmini yakalayarak, son derece doğru oynayabiliyor. Oyuncuların durumlarını gözlemleyip, ardından maça başlayan kadrodan çok maçı bitirecek kadroyu düşüneceğim. Maçı düşünürken sadece başlangıç olarak düşünmüyorum, bitiren takım olarak da düşünüyorum. Özellikle Türkiye ligindeki maçlarda maç içindeki ritim düştüğünde direnci olan taraf kazanan oluyor."

Vardar karşısındaki en önemli noktalardan birinin, gol yememek olduğunu söyleyen Aykut Hoca, “Turu geçmemiz için 2 gole ihtiyaç var. Hedefleyerek gitmekte fayda var. Gol atmak önemli ama gol yememek de çok önemli. Öncelikle gol yememek ve bu şekilde atılacak gol turu getirecektir. Ardından iradeyle daha da güzel bir hal alacaktır.” dedi.


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