Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçında Vardar ile oynadıkları karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman, “Her ne kadar ilk maçın skoru çok dezavantajlı görünse de, hayal kırıklığı ve üzüntü bütün takıma hakim. Sadece skordan ve turu kaybetmekten dolayı değil, esas itibariyle bu sene en önemli şeylerden bir tanesi; bu yüksek enerjiye sahip seyirciyi, taraftarı yanımıza çekmekti. Bu maç bunu maalesef ki etkiledi. Maçla ilgili de üzüntü ve hayal kırıklığının temel nedeni bu. Yoksa turlar geçiliyor, maçlar kazanılıp kaybediliyor ama esas buradaki bu enerjiyi kaybetmek yıkıcı olur. Yanımıza alıp güç verecek bir enerjiyi karşımıza almak sıkıntı yaratır.

Oyunla ilgili de şunu söylemek lazım; bir şekilde öne geçecektik ve bu netti. Maçın ilk dakikasından golü attığımız dakikaya kadar hemen hemen topyekûn rakip sahada oynamaya çalıştık ve bunu başardık. Duran toptan öne geçtik. 2-0 gibi handikaplı bir skordan sonra gol yememek önemliydi. Rakibin bizim için sıkıntı veren yönü; hızlı oyunculara sahip kontra atak takımı olmasıydı. Söylenecek çok fazla bir şey yok.” dedi.

Kocaman, basın toplantısından basın mensuplarının sorularını almadan ayrıldı.