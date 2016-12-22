Üsküp Şehir Belediyesi, 2016 yılının en başarılı sporcularını bugün düzenlediği törenle ödüllendirdi.

Belediyenin toplantı salonunda gerçekleşen törende, karatecimiz Aziz İsmail yılın en iyi genç sporcusu olarak seçilirken, futbolcumuz Elif Elmas aynı kategoride dördüncü oldu.

Törene Belediye Başkanı Koce Trayanovski’nin yanı sıra, Gençlik ve Spor Ajansı Müdürü Maryan Spaseski, belediye konsey üyeleri ve ilgili spor dallarının federasyon temsilcileri katıldı.



Aziz İsmail, Kıbrıs Rum Kesiminde gerçekleştirilen U21 Avrupa Şampiyonasında 75 kg. kategorisinde üçüncü olması sebebiyle, Elif Elmas ise önümüzdeki yıl yapılacak U21 Avrupa Şampiyonasına katılacak Makedonya 21 Yaş Altı Milli Takımında yer alması vesilesiyle ödüle layık görüldü.



Törende Makedonya’daki 10 en iyi sporcu ödüllendirilirken, en iyi beş genç sporcu da ödüllerinin belediye başkanı ve konsey üyelerinin elinden aldı.



Gazetemize açıklamalarda bulunan İsmail, zorlu geçen bir yıldan sonra böyle bir ödülü almanın kendisinin mutlu ettiğini söyledi. İsmail, "Başarılarımın 2017 yılında da devam etmesinin diliyorum. Ben ve Elif'in kazandığı bu ödül Türkler adına büyük bir motivasyon veriyor. Türklerin Makedonya'da varlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Futbolcu Elmas ödül alan sporcular arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elmas, gelecek yıl da ödül almak için çalışacağını sözlerine ekledi.

