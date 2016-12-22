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“Hedefim Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında Oynamak”

16 yaşındaki genç basketbolcu Meyrem Mürtezan, çalışmaları ve hedefleri hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Basketbolcunun en büyük hedefi milli formayı giyip Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının bir parçası olmak.

20 Aralık 2016 Salı 10:33
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“Hedefim Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında Oynamak”

Meyrem Mürtezan, Çair belediyesinin bünyesindeki Şkupi kadınlar basketbol takımının üyesi. Kendisi Köprülü doğumlu ve uzun bir mesafe kat ederek, Üsküp’te Şaban Tırstena spor salonunda gerçekleştirilen çalışmalara katılıyor. 16 yaşında ve 1.89 boyunda olan Meyrem basketbola Köpürlü’de başladı. Şkupi takımının üyeleri Meyremi görür görmez kendi takımlarına davet etti. Bu önemli daveti kabul eden yetenekli basketbolcu hemen Şkupi takımının sıralarına geçti ve bu takımın forması altında iki yıldır ter döküyor.

 

Şkupi kadınlar basketbol takımına nasıl geçtiniz?

Altı yıldır basketbolla uğraşıyorum.Daha ilk okuldayken basketbola  büyük ilgim vardı. İlkokul yarışmalarına  katılarken, Şkupi takımının üyeleri beni gördüler, beğendiler ve onlara geçmemi teklif ettiler. Teklifi kabul ettim ve Şkupi kızlar basketbol takımına geçtiğimden dolayı çok mutluyum. Şkupi takımında yaklaşık iki yıldır idmanlarımı gerçekleştiriyorum.

 

Neden basketbolu seçtiniz?

Hemen bütün sporları denedim. Bütün sporlardan basketbol bana en yatkın oldu. Bu yüzden basketbolu seçtim. Basketbolda inşallah hayırlı işler yaparım. Basketbol çok zor bir spor dalı. Takım için elinden gelen mücadeleyi vermen gerekiyor. İşte ben sayı da atıyorum  ama daha çok savunmaya dikkat ediyorum. Takımımızda arkadaşlık çok yüksek düzeyde . Zevkle çalışmalara katılıyorum. Basketbol sporunun hayatıma çok olumlu işler katacağına inanıyorum .Bu yüzden basketbolu seçtim.

 

Şkupi takımıyla nasıl başarı kaydetmek istiyorsunuz?

Şkupi takımıyla ilkin kendi kalitemi ilerletmek istiyorum. Takımın başarısına gelince tabii ki  ligde şampiyon olup, en kaliteli ligimiz olan süper lige yükselmektir. Bildiğiniz gibi kısa zaman içinde birinci lige yükseldik. Bu ligde de başarılı olmayı planlıyoruz. Daha sonra andığım gibi süper lige yükselip, amacımızı gerçekleştirme isteğim vardır. Tabii takımla uluslararası platforma çıkıp başarılı olmak istiyorum.

 

Takımın böylesine başarılara ulaşmak için kalitesi var mı?

Herhalde var. Mademki birinci lige girdik bunun devamı da gelecektir. Başarılı olmamız için hem oyuncular hem de antrenörümüz ile uzmansal heyetimiz  durmadan çalışıyorlar.  Makedonya kupasında da hedeflerimiz var. Makedonya kupasına da uzanmak istiyoruz. Bu önemli başarıları kaydetmek için gayretli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

 

Çalışmalarla her şeyin üstesinden geçeceğinizi vurguladınız. Takımda eksiklikler var mı?

Tabii ki var. Eksikler takımın bir parçası. Ama eksikliklerimizi idmanlar esnasında daha düşük bir seviyeye düşürmek için çalışıyoruz. Şimdi en önemlisi maddi imkanlar. Bunu sağladınız zaman işiniz kolaylaşıyor. Şu anda bu açıdan takımın sıkıntıları var. Bunu giderirsek, takım kısa zaman içinde hedeflerine ulaşabilir.

 

Makedonya’da kadınlar basketbol sporu sizce hangi seviyededir?

Makedonya basketbol sporun durumu pek de parlak değildir.  Ama daha iyi olacağına umut ediyorum. Çünkü Makedonya takımlarında çalışmalar daha  üstün kaliteye ulaştı. Umut verici basketbolcularımız da var. 16 yaş altı Avrupa kızlar basketbol şampiyonası gelecek yıl Şaban Tırstena spor salonunda düzenlenecek. Bu fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazımdır.

 

16 yaşındasınız. Okulunuz ve basketbol nasıl gidiyor?

Beden eğitim orta okulunda eğitim görüyorum. Okula sabah erken saatlerde gidiyorum. Akşam saatlerinde ise takım çalışmalarına katılıyorum. Derslerimde şimdiye kadar hiç geri kalmadım. Okulumu ve basketbolu aynı çizgide başarılı bir şekilde devam edeceğime inanıyorum. Beden eğitimi okulunda okuduğum için çok mutluyum. Bu okul sporla ilgili. Öyle ki bu şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşmıyorum. Ailemde bu konuda büyük destekçi oluyor.

 

Basketbolda nerelere kadar gelmek istiyorsun?

Bir kere basketbolu çok seviyorum. Basketbol benim hayatımın bir parçası. Şu anda birinci ligde oynuyorum. Hedefim Şkupi takımıyla süper lige yükselmektir. Takım başarılı olursa bende şahsi olarak memnun olacağım. Çünkü başarı için  hepimizin katkısı olacak. Makedonya milli takımına girmeyi çok istiyorum. Oda olacak. Ama bunu ancak çok çalışarak başarabilirim.

Takım beni ilerletti. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Daha fazla çalışmam gerekiyor. Hayalim Şkupi takımında birkaç sene oynamak. Ondan sonra Türkiye’ye gitmeyi planlaştırıyorum. Amacım Fenerbahçe formasını taşımaktır. Fenerbahçe’yle kupalara ulaşmak istiyorum. Zira takımım çalışmalarım için her türlü imkanı sağlıyor. Şaban Tırstena spor salonunda çok güzel koşullarda çalışıyoruz. Koşullar konusunda hiçbir sorun yok. Tek sözle hayata her güzel şeyi gerçekleştirmek istiyorum.

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