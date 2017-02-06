Son dönemlerde futbol dışında diğer sporlarda da başarıyla adından söz ettiren Türk gençleri, özellikle basketbolda başarıdan başarıya koşuyor.

Bunlardan biri de MZT Skopje 14 yaş altı takımının kaptanı Adem Ademoviç. 21 Mart 2003 doğumlu olan ve ilköğrenimini Tefeyyüz ilkokulunda sürdüren Adem, basketbol sevgisi ve gelecekteki hedefleri hakkında konuştu.

7 yaşından itibaren basketbola Junior takımında başladığını kaydeden Adem, “Orada altı sene oynadıktan sonra MZT kulübüne geçtim. Şu anda takımımızla hem ligde gayet iyi gidiyoruz hem uluslararası turnuvalarda şampiyonluklar yaşıyoruz” dedi.

Oyun kurucu mevkisinde oynayan Adem, ara sıra ikinci pozisyonda oynadığını belirtirken, “Benim pozisyonum daha çok asist yapmak. Elbette herkes gibi şut çekmek istiyorum ama asist yapmak da çok güzel bir duygu. Geçen sene Makedonya’da yapılan turnuvada, ardından da Bulgaristan’da yapılan turnuvada birinci sırayı aldık. Son olarak geçtiğimiz haftalarda MZT-Triglav kupasında şampiyon olduk. Ligde de şu anda grubumuzda lideriz ve kısa bir süre içerisinde play-offlara kalmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Ailem Bana Sürekli Destek Oluyor”

Hem okul hem de spora gitmenin zor olup olmadığı hakkında sorumuzu yanıtlayan Adem, “Elbette okul önce geliyor. Ama basketbol da önemli. Ailem bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Onların desteği olmadan hem okula hem de basketbola odaklanmak çok zor olacaktı” dedi.



Euroleague’de boy göstermek gibi bir hedefinin olduğunu kaydeden Adem, “Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Kızılyıldız gibi takımlarda oynamak istiyorum. Her basketbolcu gibi benim de idolüm var. O da NBA’da oynayan Russel Westbrook” dedi.

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