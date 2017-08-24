



Kalkandelen’in Şkendiya ekibi bu akşam Üsküp “Filip II” Arena’da UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş karşılaşmasında AC Milan ile karşı karşıya gelecek. Şkendiya İtalya’da oynan ilk maçta Milan’a 6-0 mağlup olmuştu.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Şkendiyalı yıldız Ferhan Hasani, ilk maçtaki farklı bir mağlubiyet almalarının büyğk olumsuzluk yarattığını belirtti.

Hasani, “Sahaya çıkıp bu maçta galip gelmeye çalışacağız. Geçen hafta Milano’daki karşılaşmada gerçek Şkendiya’nın olmadığını göstermek istiyoruz” dedi.

Şkendiya Teknik Direktörü Katip Osmani ise Milano’da ciddi hataların yapıldığını, Üsküp’te ise bu hataları telafi ederek iyi bir sonuç elde etmek istediklerini belirtti.