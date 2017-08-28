25-27 Ağustos tarihleri arasında Kruşevo şehri “FİS – ‘Toşe Proevski’ Tekerlekli Kayak Kupası”na ev sahipliği yaptı.
10 ülkeden sporcuların katıldığı kupada, Türkiye’den gelen Hamza Dursun birinciliği elde etti. 3,3 kilometrelik yarışta 8:52.0’lık derecesiyle birinci olan Dursun’u, 8:53.8’lik derecesiyle Yunan Apostolos Angelis ve 8:59.0’la Makedonyalı Stavre Jada takip etti.
Kupa, Gençlik ve Spor Ajansı, Makedonya Kayak Federasyonu ve belediyelerin işbirliğinde gerçekleşti.
Hamza Dursun, Tekerlekli Kayak Kupasında Makedonya’da...
Makedonya Milli Basketbol Takımına Türk Sponsor
Vardar’ın UEFA Avrupa Ligindeki Rakipleri...
Vardar’ın UEFA Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri...
Yanevski: “Tarihi Bir Başarı Elde Ettik”
Milan’a Yenilen Şkendiya UEFA Avrupa Ligine...
Kocaman: “Hayal Kırıklığı ve Üzüntü...
Vardar, Fenerbahçe’yi Eleyerek UEFA Gruplarına...
Yorumlar