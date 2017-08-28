





25-27 Ağustos tarihleri arasında Kruşevo şehri “FİS – ‘Toşe Proevski’ Tekerlekli Kayak Kupası”na ev sahipliği yaptı.

10 ülkeden sporcuların katıldığı kupada, Türkiye’den gelen Hamza Dursun birinciliği elde etti. 3,3 kilometrelik yarışta 8:52.0’lık derecesiyle birinci olan Dursun’u, 8:53.8’lik derecesiyle Yunan Apostolos Angelis ve 8:59.0’la Makedonyalı Stavre Jada takip etti.

Kupa, Gençlik ve Spor Ajansı, Makedonya Kayak Federasyonu ve belediyelerin işbirliğinde gerçekleşti.