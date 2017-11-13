Türkiyeli genç yüzücüler, Üsküp’teki Olimpiyat havuzunda düzenlenen Nemo Cup 2017’de başarılı sonuçlara imza attı.

Metin Vatansever idaresindeki 136 kişilik kafilede, 40 antrenör ve 95 sporcu yer aldı.

Turnuvanın en göze çarpan isimlerinden biri olan 2005 doğumlu Defne Coşkun, 50, 100 ve 200 metre kurbağalamada birinci olarak 3 altın madalya kazandı.

Bir diğer genç yüzücü Yağız Efe Arı 400 metre serbestte ikinci olurken, Gökdeniz Saraçlı aynı başarıyı 200 metre kelebekte gösterdi.

Emir Barkan Morova da iki madalya elde etti.



Büyükelçi Kara’dan Genç Sporculara Destek

Üsküp’e gelen kafile T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’yı ziyaret etti.



Büyükelçi Kara da Büyükelçilik Müsteşarı Murat Sümer ile birlikte Türkiye Milli Yüzme Takımının antrenmanına katılarak genç yüzücüler ve teknik ekibe başarılar diledi.