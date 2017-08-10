Geçtiğimiz yıl Gostivar bölgesel liginde şampiyonluğa ulaşarak üçüncü lige çıkan Genç Kalemler futbol kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Antrenman, takımın yeni teknik direktörü Birol Topçu’nun önderliğinde yapıldı.
Genç Kalemler’den yapılan açıklamada, bu sezon mücadele edecekleri Makedonya 3. Liginde yeni transferler ligi üst sıralarda bitirme hedefinde oldukları belirtildi.
Genç Kalemler Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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