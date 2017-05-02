Genç Kalemler Futbol Kulübü, mücadele ettiği Gostivar Belediyesi amatör liginde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 15. hafta maçında FK Proleter kalecisinin sağlık belgesi olmadığı için maçı hükmen 3-0’la kazanan Genç Kalemler, bitime üç hafta kala şampiyon olmayı başardı.

Konuyla ilgili Genç Kalemler Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Genç nesilleri spora teşvik amacıyla kurulan Genç Kalemler Futbol Kulübü, verdiği mücadelelerde sporun ahlak kurallarına uygun maçlar oynayıp, hem diğer takımlara hem genç sporculara örnek takım olmayı başardı” denildi.

2015 yılında kurulan takım önümüzdeki yıl Makedonya 3. Liginde mücadele edecek.