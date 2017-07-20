Galatasaray’ın emektar futbolcuları, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi vesilesiyle Gostvar’da oynanacak ve hasılatı Türk Polis Şehitleri Vakfı’na bağışlanacak maçta, Makedonya’nın emektar futbolcularıyla karşılaşacak.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan ultrAslan Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Purde, maç oynanma fikri ve gerçekleşme aşamasını paylaştı.

Yönetim Kurulunda ortaya çıkan fikrin kabul görmesinin ardından gece gündüz ve özverili bir çalışma başlattıklarını belirten Purde, “Sürekli Galatasaray kulübü yöneticileriyle irtibatta olup bizim böyle bir isteğimizin olduğunu kendilerine ilettik. Dedik ki ‘Biz Makedonya Türkleri olarak her zaman olduğu gibi bu sefer de Türkiye’nin yanında olmak istiyoruz. Biz de Şehitlerimizi rahmetle anmak istiyoruz.’ Bu vesileyle de Galatasaray’ımızın isim yapmış emektar futbolcularından bir kadro oluşturulmasını tavsiye ederek Makedonya’da isim yapmış emektar futbolcular arasından kapalı spor salonunda bir dostluk futbol müsabakası düzenlenmesini kendilerine arz ettik. Yöneticilerimiz de sağ olsunlar bizi kırmadan isteğimizi değerlendirip bize olumlu cevap verdiler. Dolayısıyla bu hepimiz için büyük anlamı olan anma törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz şu anda” dedi.



Makedonya’da yaşayan tüm Türkleri maça davet eden Purde, “Bu sadece Galatasaray meselesi değil bu Türkiye meselesidir. Bu, şehitlerimizi anma meselesidir. Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş yoktur. Bu anlamlı etkinlikte hepimiz biriz, hepimiz Türk’üz ve maça gelecek olan beyefendiler ve hanımefendiler dahil tüm seyircilerimize maça Türk bayrağını veya tişörtünü üzerine giyip gelmelerini rica ediyorum” dedi.

Purde, “Bu büyük organizasyonun düzenlemesinde bizlere katkıda bulunan sponsorlarımıza sizin aracılığınızla şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçimiz Tülin Erkal Kara hanımefendiye, katkısını hiçbir zaman unutmayacağımız TAV Üsküp Havalimanı Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy beyefendiye, Halkbank Vekaleten İcra Kurulu Başkanı Turhan Ademi’ye,Cevahir Holding Makedonya Genel Müdürü Eser Cevahir’e, MATTO Genel Başkanı Aydoğan Ademoski’ye, Vardar Ekspres ve Almero şirketlerinin sahipleri ile Gostivar Belediye başkanımız Nevzat Beyta’ya sonsuz teşekkür ederiz. Bir teşekkürü de benimle birlikte büyük bir özveriyle çalışan yönetim kurulundaki arkadaşlara etmek istiyorum.”



3 bin kişi kapasiteli Gostivar spor salonunda oynanacak müsabaka, 15 Temmuz’da saat 20.30’da başlayacak.

Biletler, bugünden itibaren derneğin Gostivar’daki merkezinden alınabileceği gibi maç günü spor salonu gişelerinden temin edilebilecek. Gelirinin Türk Polis Şehitleri Vakfı’na bağışlanacağı maçın bilet fiyatları 100 denar olarak belirlendi.