Sezona Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ikilisiyle başlayan Galatasaray'da, son Gençlerbirliği maçında iki golcü beraber oynatıldı ve ortaya çıkan tablodan tüm kulüp memnun.
Dolayısıyla bu sistemle devam edilme ihtimali bulunuyor. İşte bu yüzden Sarı-Kırmızılı takımın yeni bir forvet takviyesi ihtiyacı doğdu. Çeşitli adaylar üzerinde duran Galatasaray yönetiminin gündemine, Göztepe'de yıldızı parlayan Adis Jahovic geldi. Attığı 11 golle krallık yarışında Gomis'le zirveyi paylaşan Makedonyalı santrfor için nabız yoklanacak.
Sözleşmesi Bitiyor
30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray yönetimi, Göztepe ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapılması ihtimalini göz önünde bulunduruyor.
Galatasaray, eğer devre arasında alamazsa, golcü futbolcuyu sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacak.
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