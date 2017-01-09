Tugay Zekir 18 yaşında genç ve umut verici futbolcularımızdan biri. Futbola ilk adımlarını Tefeyyüz futbol takımında attı. Ülkemizin en popüler takımlarından Vardar’a geçti. Vardar’da aradığını bulamayan Tugay, Metalurg futbol takımına geçerek bu takımın formasıyla kendi kalitesini ispatlamaya çalışıyor.

Futbola nasıl başladın ve futbola devam etmenin faktörleri neydi?

İlk olarak futbola Tefeyyüz minikler futbol takımında başladım. Yedi yıldır burada top koşturuyordum ve tabi ki gelişimimi tamamladıktan sonra Makedonya’nın en önemli kulübü olan Vardar takımına transfer oldum.

Tefeyyüz’de oynadığım sürece çok sayıda şampiyonluklar yaşadım. Hocalarımız Bay Sadettin Ali (Setko) ve Bay Salaydin Zekir’in emekleri ile bu zamana kadar geldim.Onlara teşekkürü borç bilirim. Şimdi ise Metalurg’da da top koşturmaya devam ediyorum.

Metalurg takımından memnun musun?

Tabi ki bayağı memnunum. Burada bulunmam benim için gurur verici. Buradaki çalışma koşulları çok iyi derecede. Arkadaşlıklar çok üst düzeyde. Birbirimizi çok daha yakından tanımaya başladık.

İyi futbolcu olmak için çok fazla çalışılmak gerekiyor. Çalışmadan tabi başarı da gelmez. Hazırlıklarınız hakkında neler söylerdin?

Öncelikle hazırlıklar antrenmanlar futbolun temelidir. Futbolda iyi hazırlık dönemi geçirdiğiniz zaman çok daha iyi performanslar sergileyebiliriz.

Ek olarak futbol için çalışıyorum. Evde olsun dışarıda olsun antrenmanlarıma devam ediyorum.





Futbolcu bir aileden geliyorsun?

Evet futbolcu bir aileden geliyorum. Akrabam olan Muarrem Zekir, Vardar kulübünün efsane olmuş isimlerinden biri. Keza babam olsun futbolculuk döneminden sonra şu anda antrenörlük kariyerine devam etmekte.

İdmanlarda gösterdiğin performans ile maçlardaki performansını kıyaslar mısın?

İdman ve maç performansları arasında çok fazla büyük fark yok. Antrenmanlarda bazen zorlu anlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu bakımdan antrenmanlar zor geçiyor.

Maçlarda daha fazla oyunun akışına konsantre oluyoruz. Kazandığımız maçlar bizler için gurur verici. Tabi ki şampiyonluğa giden yol galibiyetten geçiyor.

Takım arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl?

Takım arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi durumda. Herkes birbirine çok iyi davranıyor.

Makedonya futbolu için neler diyebilirsin ? Bildiğimiz gibi çok büyük bir gerileme döneminin içindeyiz.

Makedonya futbolu epey geride bulunuyor fakat şimdi biraz kıpırdanmalar oluyor gibi. Makedonya’da futbol gelişebilir. Alt yapılarda yetenekli oyuncular yetişmeye başlıyor. 21 yaş altı Makedonya Milli Futbol takımı Avrupa şampiyonasına katılma hakkını kazanarak gösterdi. Zannımca Makedonya bu kuşağa daha büyük önem verirse, var olan krizden çabuk kurtulacağını düşünüyorum.





Futbolda sence en mutlu an gol atmak mı yada asist yapmak mı?

İkisi de güzel anlar. Tabi gol atmak benim için fazla mutlu edici.

Hedeflerin nelerdir?

Her futbolcunun bir hedefi olması lazımdır. Benim önde gelen hedeflerimden ilk takıma yükselmek ve standart oyunculardan biri olmaktır. Bunun başardıktan sonra milli takıma girmek ve tabii ki Avrupa’ya açılmaktır. Türkiye de olabilir. Türkiye’de Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Zira bana ailemden büyük destek var. Ailem her zaman benim arkamda durdu. Onların faydaları bana çok dokundu.