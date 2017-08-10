Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ağustos ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Buna göre Türkiye, geçen ay olduğu gibi yine 33. sırada yer alırken, Makedonya bir basamak gerileyerek 135. sıraya düştü.

Brezilya, geçen ay Almanya'ya bıraktığı zirveye yeniden yerleşti. Polonya ise tarihinin en yüksek derecesi 5'inciliğe yükseldi.

Namibya, 20 basamak birden atlayarak 136. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Türkiye’nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 27, Finlandiya 110, Kosova ise 180. sırada kendilerine yer buldu.

Makedonya’nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’ndaki rakiplerinden İspanya 11, İtalya 12, Arnavutluk 63, İsrail 70 ve Lihtenştayn 190. sırada yer aldı.

İlk 10’da sırasıyla şu milli takımlar yer aldı: Brezilya, Almanya, Arjantin, İsviçre, Polonya, Portekiz, Şili, Kolombiya, Belçika ve Fransa.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Eylül'de açıklanacak.