FİFA, Ocak 2017 yılı dünya sıralamasını kendi internet sitesinde yayınladı.

Türkiye, son iki ayda olduğu gibi yine 24. sırada kalırken, Makedonya da bir önceki aydaki yerini koruyarak 162. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 93, Kosova ise 166. sırada kendilerine yer buldu.

2018 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda mücadele eden Makedonya’nın rakiplerinden İspanya 10, İtalya 16, Arnavutluk 51, İsrail 55 ve Lihtenştayn 188. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 93, Kosova ise 166. sırada kendilerine yer buldu.

Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu. Sırasıyla Şili, Belçika, Kolombiya, Fransa, Portekiz, Uruguay ve İspanya ilk 10’da yer alan diğer milli takımlar oldu.